春節效應 28萬商家延後繳稅

配合農曆春節假期，財政部昨（13）日表示，去年第4季按季查定課徵的小規模營業人營業稅、今年元月按月課徵的特種飲食業營業稅，繳納期間皆延後到2月14日至24日，約28萬家查定課徵營業人受惠。

針對每月銷售額20萬元以下的小規模營業人，國稅局採按季查定課徵營業稅；另外針對特種飲食業，例如夜總會等，則是採按月查定課徵營業稅。

賦稅署表示，去年第4季的小規模營業人、今年元月的特種飲食業營業稅，原先繳納期間是今年2月1日至10日止，但考量適逢農曆春節，為維護營業人權益，因而順延約二周。

查定課徵營業人繳稅展延

賦稅署表示，順延之後，改訂繳納期間為今年2月14日至23日，但由於23日為周日，再順延至24日為繳納期間末日。

賦稅署統計，每季查定課徵營業人家數約28萬家，每季所收營業稅額約9億元，每年合計約36億元。

為方便營業人繳稅，財政部提供便利商店、晶片金融卡、活期儲蓄存款帳戶、自動櫃員機、信用卡、電子支付帳戶及行動支付等多元繳稅管道，繳納截止日開放至繳納期間末日後三日、也就是2月27日24時，營業人可多加利用。

財政部提醒，營業人若逾期繳稅，依稅捐稽徵法規定，應自繳納期限屆滿次日起，每逾三日按滯納數額加徵1%滯納金，最高可加徵10%，若超過30日仍未繳納，將移送強制執行。

因此，若前述這些小規模營業人、特種飲食業營業人，超過今年2月24日才繳稅，就屬於逾期繳納案件，將從2月28日起依法加徵滯納金，呼籲營業人注意繳納期限，並如期繳清應納稅款，以免影響自身權益。

財政部提醒，已辦理與金融機構或郵政機構約定以存款帳戶轉帳繳稅營業人，應在繳納期間末日（2月24日）在帳戶內預留足額存款，以備提兌。稽徵機關不會以電話要求確認存款帳戶餘額，提醒營業人小心求證。