快訊

役男月餘內自行放假達368小時 法官出手了

聯合報社論／史上最無料內閣，一心只想等大法官護送

新竹關西7.0度 吳德榮：明天鋒面挾冷氣團 愈晚愈濕冷

春節效應 28萬商家延後繳稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
稅務示意圖。聯合報系資料照片
稅務示意圖。聯合報系資料照片

配合農曆春節假期，財政部昨（13）日表示，去年第4季按季查定課徵的小規模營業人營業稅、今年元月按月課徵的特種飲食業營業稅，繳納期間皆延後到2月14日至24日，約28萬家查定課徵營業人受惠。

針對每月銷售額20萬元以下的小規模營業人，國稅局採按季查定課徵營業稅；另外針對特種飲食業，例如夜總會等，則是採按月查定課徵營業稅。

賦稅署表示，去年第4季的小規模營業人、今年元月的特種飲食業營業稅，原先繳納期間是今年2月1日至10日止，但考量適逢農曆春節，為維護營業人權益，因而順延約二周。

查定課徵營業人繳稅展延
查定課徵營業人繳稅展延

賦稅署表示，順延之後，改訂繳納期間為今年2月14日至23日，但由於23日為周日，再順延至24日為繳納期間末日。

賦稅署統計，每季查定課徵營業人家數約28萬家，每季所收營業稅額約9億元，每年合計約36億元。

為方便營業人繳稅，財政部提供便利商店、晶片金融卡、活期儲蓄存款帳戶、自動櫃員機、信用卡、電子支付帳戶及行動支付等多元繳稅管道，繳納截止日開放至繳納期間末日後三日、也就是2月27日24時，營業人可多加利用。

財政部提醒，營業人若逾期繳稅，依稅捐稽徵法規定，應自繳納期限屆滿次日起，每逾三日按滯納數額加徵1%滯納金，最高可加徵10%，若超過30日仍未繳納，將移送強制執行。

因此，若前述這些小規模營業人、特種飲食業營業人，超過今年2月24日才繳稅，就屬於逾期繳納案件，將從2月28日起依法加徵滯納金，呼籲營業人注意繳納期限，並如期繳清應納稅款，以免影響自身權益。

財政部提醒，已辦理與金融機構或郵政機構約定以存款帳戶轉帳繳稅營業人，應在繳納期間末日（2月24日）在帳戶內預留足額存款，以備提兌。稽徵機關不會以電話要求確認存款帳戶餘額，提醒營業人小心求證。

營業稅 財政部

延伸閱讀

微風搶攻除夕夜圍爐商機 各館預約已達九成

桃園環境清潔週誓師 市府籲配合春節規劃收運垃圾

總獎金逾98億元 台彩推春節期間限定五款新刮刮樂

春節連續假期 豐原地區代檢廠暫停驗車

相關新聞

稅收連4年超徵 去年估逾5千億

財政部昨天公布去年全國總稅收逾三兆七三○八億元，年增率百分之七點九，連續四年稅收超徵（超出預算數）；若加計一月入帳的遞延...

財部查漏稅 強化資料蒐集

虛擬貨幣課稅方式受關注，財政部提供立法院報告指出，國稅局已將個人或營利事業利用虛擬通貨線上交易平台（交易所）進行的交易，...

去年稅收超徵上看5,270億 證交稅連20月增兩位數

財政部昨（13）日公布去年總稅收逾3.7兆元、續創新高，年增7.9%，連四年超過預算數（簡稱超徵），超徵規模4,972億...

打炒房效應 房地合一稅上月負成長

央行第七波房市管制持續發酵，財政部昨（13）日統計，去年12月個人房地合一稅實徵66億元，年減6.8%，由紅翻黑，是20...

春節效應 28萬商家延後繳稅

配合農曆春節假期，財政部昨（13）日表示，去年第4季按季查定課徵的小規模營業人營業稅、今年元月按月課徵的特種飲食業營業稅...

房屋無償供營業使用 要稅

財政台北國稅局提醒，若個人將名下房屋無償借給營業人設籍使用，無論是否實際收取租金，都必須依當地一般租金水準計算租賃收入，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。