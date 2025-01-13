快訊

大雅工廠大火夾雜爆炸聲 黑色濃煙飄台中市區、國道民眾心驚

中職／悍將公布完整教練團 許銘傑、林琨笙都進一軍名單

郭哲敏涉88會館案能回家過年！ 獲2億交保加戴電子腳環

超徵數出爐！去年稅收超徵4,972億元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部。 圖／聯合報系資料照片
財政部。 圖／聯合報系資料照片

財政部13日公布最新稅收統計，去年12月實徵淨額1,596億元，較前一年同月減少89億元、年減5.3％，累計去年全年實徵淨額3兆7,308億元，較前年同期增加2,747億元、年增7.9％。財政部表示，去年全年實徵淨額占全年預算數115.4％，超徵4,972億元。

財政部表示，12月實徵淨額與上年同月比較，以營業稅減少116億元、營利事業所得稅減少23億元、貨物稅減少21億元較多；2024年全年實徵淨額與前一年比較，以證券交易稅增加907億元、綜合所得稅增加671億元、營利事業所得稅增加386億元、營業稅增加366億元較多。

大於100％者依序為贈與稅（243％）、特銷稅（奢侈稅）（222％）、遺產稅（168％）、期交稅（165％）、證交稅（138％）、印花稅（133％）、契稅（132％）、綜所稅（125％）、娛樂稅（123％）、營所稅（115％）、營業稅（108％）、關稅（107％）、地價稅（106％）、房屋稅（105％）及牌照稅（102％），高出金額較多為綜所稅1,627億元、營所稅1,466億元、證交稅794億元、營業稅468億元。

去年稅收情況。圖／財政部
去年稅收情況。圖／財政部

所得稅 營業稅

延伸閱讀

占基隆營業稅8成 基隆工商界力挺四接：輝達AI大量用電

住家房屋稅 當心三雷區

郭國文成功爭取 入境攜帶免稅酒將放寬至1.5公升

大陸財政部：2025財政政策會非常積極 適時拿出後手

相關新聞

超徵數出爐！去年稅收超徵4,972億元

財政部13日公布最新稅收統計，去年12月實徵淨額1,596億元，較前一年同月減少89億元、年減5.3％，累計去年全年實徵...

住家房屋稅 當心三雷區

自住房屋適用較低房屋稅，不過財政部提醒，若不小心符合營業用定義，適用稅率恐將提高，常見有三大雷區，包括無償提供作為辦公室...

身障者免牌照稅 兩情形

桃園市地方稅務局表示，身心障礙者使用車輛免牌照稅分為兩種情形，一種是身心障礙者本人領有駕照，僅自己名下車輛可適用免稅；另...

新聞中的法律／中小企聯合漲價 別觸法

從去年末開始出現多件中小企業、甚至是攤商出現違反聯合行為的案件，公平會針對這些案件僅提出警示、並未祭出罰鍰，但仍提醒中小...

去年稅收 估超徵5,000億

財政部將於13日公布去年12月與去年全年全國賦稅收入。回顧去年前11月總稅收，在台股交易量能維持高檔、證交稅表現亮眼的帶...

仲介收外匯收入 留意稅事

財政部台北國稅局表示，公司銷售勞務（例如居間仲介料源）給國外公司收到外匯收入，若勞務使用地在台灣，就不符合零稅率適用條件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。