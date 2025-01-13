超徵數出爐！去年稅收超徵4,972億元
財政部13日公布最新稅收統計，去年12月實徵淨額1,596億元，較前一年同月減少89億元、年減5.3％，累計去年全年實徵淨額3兆7,308億元，較前年同期增加2,747億元、年增7.9％。財政部表示，去年全年實徵淨額占全年預算數115.4％，超徵4,972億元。
財政部表示，12月實徵淨額與上年同月比較，以營業稅減少116億元、營利事業所得稅減少23億元、貨物稅減少21億元較多；2024年全年實徵淨額與前一年比較，以證券交易稅增加907億元、綜合所得稅增加671億元、營利事業所得稅增加386億元、營業稅增加366億元較多。
大於100％者依序為贈與稅（243％）、特銷稅（奢侈稅）（222％）、遺產稅（168％）、期交稅（165％）、證交稅（138％）、印花稅（133％）、契稅（132％）、綜所稅（125％）、娛樂稅（123％）、營所稅（115％）、營業稅（108％）、關稅（107％）、地價稅（106％）、房屋稅（105％）及牌照稅（102％），高出金額較多為綜所稅1,627億元、營所稅1,466億元、證交稅794億元、營業稅468億元。
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