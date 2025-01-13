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身障者免牌照稅 兩情形

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
身障者免牌照稅，兩情形。記者林澔一／攝影
身障者免牌照稅，兩情形。記者林澔一／攝影

桃園市地方稅務局表示，身心障礙者使用車輛免牌照稅分為兩種情形，一種是身心障礙者本人領有駕照，僅自己名下車輛可適用免稅；另一種是因身心狀況不能領有駕照，本人、配偶或同戶籍二親等內親屬供其使用車輛可免稅。

依規定，身心障礙免稅車輛主要是提供持有身心障礙證明，並領有駕照且為身心障礙者所有之車輛，每人以一輛為限；因身心障礙情況導致無駕照，本人、配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有車輛供身障者使用，每一身障者以一輛為限。而若是同一戶籍中若有兩位身心障礙者，地方稅務局表示，只要符合相關規定，就可同時申請兩輛車免徵使用牌照稅，但免徵稅額以汽缸總排氣量2,400CC為限，超過部分仍應就差額課稅。

稅務局表示，經核准免徵使用牌照稅後，車主如將戶籍遷出未設同址，就會不符合身心障礙者與二親等車主「同一戶籍」的免稅規定，稅捐稽徵機關將自「戶籍遷出日」起，就會取消免稅優惠並恢復課稅。

免稅 駕照

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