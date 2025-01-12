快訊

寒流來襲？吳德榮：今入夜最冷最低5度 周三北台氣溫驟降

「釘孤枝」激出小草 也激出中間選民

去年稅收 估超徵5,000億

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部將於13日公布去年12月與去年全年全國賦稅收入。（聯合報系資料照）
財政部將於13日公布去年12月與去年全年全國賦稅收入。（聯合報系資料照）

財政部將於13日公布去年12月與去年全年全國賦稅收入。回顧去年前11月總稅收，在台股交易量能維持高檔、證交稅表現亮眼的帶動下，前11月總稅收逾3.5兆元、年增8.6%，提前達成預算數，預估全年總稅收可望超過預算數（俗稱超徵）約5,000億元。

財政部統計，累計前11月稅收創同期新高者，包括：關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、特銷稅（奢侈稅）、地價稅、房屋稅、牌照稅、契稅、印花稅、娛樂稅、個人房地合一稅、營利事業房地合一稅、總稅收等共17項。

稅收再次出現超徵，財政部統計處解釋，主要因素包括台股交易量能維持高檔、證交稅表現亮眼，另CFC制度與免辦暫繳措施不續行，挹注營所稅的暫繳稅款，去年上市上櫃公司淨利下滑、壓低營所稅的結算申報自繳稅款，股利發放減少一成，不利於綜所稅盈餘分配所得的扣繳稅款。

綜合上述因素互抵後，全年全國賦稅收入超徵4,900億至5,100億元之間，預計13日時，財政部將會公布確切超徵數字。

台股去年下半年受到不少外力波動，從集中及店頭市場股票成交值觀察，11月日均量來到4,314億元，與10月相當，年增幅度為24.3％，但仍是2023年6月以來次低。證交稅11月實徵淨額為225.8億元，為歷年同月次高，年增48％，連續19個月雙位數正成長，但值得注意的是，增幅趨於收斂，已是2023年6月以來第三低。

台股 繳稅 證交稅

延伸閱讀

「勞保破產」坦白說還真不容易！艾倫揭四種開源節流法：假議題還真問題？

郭國文成功爭取 入境攜帶免稅酒將放寬至1.5公升

英國庫多困窘？財政部儉省開會成本 高官自曝訂不起彭博

美股休市台股測試月線支撐 投顧：觀察跌深反彈力道

相關新聞

去年稅收 估超徵5,000億

財政部將於13日公布去年12月與去年全年全國賦稅收入。回顧去年前11月總稅收，在台股交易量能維持高檔、證交稅表現亮眼的帶...

他繼承老家少做這動作 竟被迫多繳66萬元稅款

據現行規定，繼承房屋的成本認定通常僅為市價的10%至20%，出售時可能面臨高額稅負，若繼承房屋後計畫出售，專家提醒，千萬...

原來有這條！父母過世前「先遷戶籍回家」省稅400萬

多數人知道，繼承來的房子立即轉售，因取得成本為公告價值，會面臨高額房地合一稅，但其實根據112年11月2日台財稅字第11...

外籍人士所得稅申報 兩樣態

財政部台北國稅局提醒外籍人士及其雇主，無論是短期或長期居留台灣，只要有我國來源所得，就必須按照規定期限辦理所得稅申報及繳...

欠稅 信託財產可強制執行

台中市地方稅務局表示，《信託法》雖規定，信託財產原則上不能被隨意強制執行，但若特定情況則屬例外情形，像是房屋的地價稅、房...

仲介收外匯收入 留意稅事

財政部台北國稅局表示，公司銷售勞務（例如居間仲介料源）給國外公司收到外匯收入，若勞務使用地在台灣，就不符合零稅率適用條件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。