去年稅收 估超徵5,000億

財政部將於13日公布去年12月與去年全年全國賦稅收入。回顧去年前11月總稅收，在台股交易量能維持高檔、證交稅表現亮眼的帶動下，前11月總稅收逾3.5兆元、年增8.6%，提前達成預算數，預估全年總稅收可望超過預算數（俗稱超徵）約5,000億元。

財政部統計，累計前11月稅收創同期新高者，包括：關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、特銷稅（奢侈稅）、地價稅、房屋稅、牌照稅、契稅、印花稅、娛樂稅、個人房地合一稅、營利事業房地合一稅、總稅收等共17項。

稅收再次出現超徵，財政部統計處解釋，主要因素包括台股交易量能維持高檔、證交稅表現亮眼，另CFC制度與免辦暫繳措施不續行，挹注營所稅的暫繳稅款，去年上市上櫃公司淨利下滑、壓低營所稅的結算申報自繳稅款，股利發放減少一成，不利於綜所稅盈餘分配所得的扣繳稅款。

綜合上述因素互抵後，全年全國賦稅收入超徵4,900億至5,100億元之間，預計13日時，財政部將會公布確切超徵數字。

台股去年下半年受到不少外力波動，從集中及店頭市場股票成交值觀察，11月日均量來到4,314億元，與10月相當，年增幅度為24.3％，但仍是2023年6月以來次低。證交稅11月實徵淨額為225.8億元，為歷年同月次高，年增48％，連續19個月雙位數正成長，但值得注意的是，增幅趨於收斂，已是2023年6月以來第三低。