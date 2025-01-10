仲介收外匯收入 留意稅事

財政部台北國稅局表示，公司銷售勞務（例如居間仲介料源）給國外公司收到外匯收入，若勞務使用地在台灣，就不符合零稅率適用條件，仍須按規定開立應稅統一發票，並繳納5％營業稅。

根據《加值型及非加值型營業稅法》，符合零稅率的勞務包括「與外銷有關的勞務」及「在國內提供但在國外使用的勞務」，就是勞務提供地在台灣，但最終使用地在國外。若勞務使用地仍在台灣，收到國外公司支付外匯收入，不屬於零稅率範疇，必須繳納營業稅。

舉例來說，甲公司協助乙公司向國外A公司進口塑膠原料，並從A公司獲得外匯佣金收入，雖然這筆收入來自國外，但由於這項服務主要是協助乙公司進口塑膠原料，勞務使用地在台灣，不符合零稅率條件，甲公司仍須開立應稅統一發票，並按5％稅率繳納營業稅。國稅局提醒營業人，仔細檢視勞務性質及使用地，避免誤判稅率導致申報錯誤。