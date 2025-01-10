不動產法拍 要繳房地合一稅
財政部南區國稅局表示，個人出售適用房地合一稅制的不動產，都應依法申報，即使是被法院強制執行拍賣，無論是否獲得實際收益，原屋主仍要在拍定人取得權利移轉證書日次日起30日內申報。
舉例來說，小明在2022年5月3日以900萬元購入一處房地，然而後來他欠債1,500萬元且無力償還，該房地於同年11月經法院拍賣，最終拍賣價格為1,000萬元，雖小明未實際獲得拍賣款項，但根據房地合一稅制規定，小明仍須報繳房地合一稅。
小明原先認為自己並未實際拿到拍賣款，因此不必申報房地合一稅，結果卻被國稅局查獲，國稅局根據拍賣價1,000萬元扣除取得成本900萬元，再扣除移轉費用30萬元，核算所得額為70萬元，要求補稅並處罰。
國稅局提醒，無論房地拍賣後結果如何，個人都必須主動申報房地合一稅。
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