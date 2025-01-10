欠稅 信託財產可強制執行

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
房屋示意圖。 聯合報系資料照
房屋示意圖。 聯合報系資料照

台中市地方稅務局表示，《信託法》雖規定，信託財產原則上不能被隨意強制執行，但若特定情況則屬例外情形，像是房屋的地價稅房屋稅欠稅時，就可針對信託財產強制執行。

地方稅務局舉例，有一名納稅人擔任已故朋友的遺產信託受託人，不過因為朋友家屬捲入訴訟，信託財產的稅單遞交給家屬卻無人繳納，讓他擔憂欠稅會牽連到自己，甚至導致個人財產被強制執行，因此找上稅務局幫忙。

稅務局說明，根據信託法，信託財產原則上不能被隨意強制執行，但如果欠稅，特定情況下能視為例外，例如因信託財產的房屋需要修繕而產生的費用，或因該財產應繳的地價稅和房屋稅，都是可直接執行的項目。

稅務局補充，行政機關的行政行為還是有比例原則、最後手段性的要求，在有數種方法可以達成目的時，要選擇對人民影響最小的，因此，如果存款就足夠繳清稅款，就不會執行不動產，執行不動產的成本若高於欠稅或是即便執行也無法徵起欠稅，依法也不能執行不動產，而納稅人欠稅時，不能指定執行標的。

針對前述納稅人狀況，稅務局建議，受託人有責任依信託契約管理財產，並將稅款從管理所得中優先扣除，再將剩餘利益分配給受益人，如果認為現階段已無法繼續管理信託財產，可檢視信託契約內容，並與家屬及受益人討論是否終止信託關係，以避免持續累積的法律與稅務問題。

稅務局說，民眾在設立信託時應清楚瞭解相關法律規定，妥善規劃，尤其是涉及地價稅和房屋稅時，需按時繳納，才能避免未來可能發生的不必要困擾或財產損失。

地價稅 房屋稅 稅款

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