外籍人士所得稅申報 兩樣態

財政部台北國稅局提醒外籍人士及其雇主，無論是短期或長期居留台灣，只要有我國來源所得，就必須按照規定期限辦理所得稅申報及繳納，依據稅務身分及所得類型，適用的稅務規定有所差異，以居留天數來區分，可分成兩樣態。

國稅局說明，外籍人士若在課稅年度內居留台灣未滿183天，且所得屬於《所得稅法》規定扣繳範圍，例如薪資或勞務收入，通常由支付單位在給付時按規定扣繳稅款，外籍人士無需自行辦理申報。

但若取得的所得非屬扣繳範圍，例如來自境外雇主的勞務報酬、出租房屋收入、房地產交易所得或執行員工認股權的其他收入，則須在離境前完成申報納稅；若在該年度結束時尚未離境，應於次年5月31日前完成年度所得稅申報。

至於課稅年度在台居留183天以上的外籍人士，若當年度所得超過免稅額及標準扣除額總和，則應依《所得稅法》規定，在次年5月31日前申報綜所稅；若在年度中離境，則須於離境前完成所得稅結算申報，以免因逾期未申報而遭稽徵機關追稅並處以罰款。

舉例來說，某外籍人士小美在台工作未滿183天，其薪資所得已由雇主依法扣繳稅款，因此無需再次申報，但若小美出租房屋給他人使用並取得租金，或因其他原因取得房地產交易收入，就屬於須申報範圍，必須依規定辦理。對於提供勞務超過90天並從境外雇主取得收入的情況，也須自行向國稅局申報相關稅款。

國稅局提醒，為確保租稅公平，對於未依規定申報綜所稅的外籍人士，國稅局會啟動查核作業，若有應申報未申報的情況，建議立即主動補報補繳，雖須加計利息，但可免除罰款，減少不必要的損失。國稅局呼籲外籍人士妥善保存相關文件，尤其是能證明所得類型及來源的資料，可作為稽徵機關核實課稅的依據。