欠稅不繳 房子恐遭拍賣

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

稅務局提醒，《稅捐稽徵法》規定，納稅人若在繳納期限屆滿後30日內仍未繳納稅款，將被移送行政執行機關強制執行，不僅容易變現的財產如存款、薪資、股票可能被扣押，若僅剩不動產，也可能被查封拍賣以清償稅款。

稅務局說明，稅捐稽徵法規定，稅捐徵收優先於普通債權，包括土增稅、地價稅、房屋稅及營業稅等，均優先於抵押權與一切債權，即使財產拍賣所得不足以清償稅款，稅務機關仍將持續催繳剩餘稅款，納稅義務不因財產拍賣而免除，且拍賣過程產生的測量費、指界費及鑑價費等必要執行費用，均由欠稅人支付。

舉例來說，一名納稅人想出售竹北房產，發現因欠稅，房產已被稅務機關限制處分，無法買賣，雖已向行政執行署申請分期繳納欠稅，但因尚未繳清全部稅款或提供相應擔保，仍無法解除不動產的限制處分。

營業稅 稅款 薪資

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