提供退稅服務 商家須申請

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

來台觀光的外籍旅客數量持續回升，財政部台北國稅局提醒，若營業人希望提供外籍旅客退稅服務，需依規定向所在地稽徵機關申請成為「特定營業人」，並取得「外籍旅客購物退稅」標誌，才能合法提供退稅服務。

國稅局說明，外籍旅客購物退稅業務目前由民營退稅業者中華電信公司負責執行，營業人若有意加入退稅服務行列，需先與中華電信公司簽訂契約，並由該公司代為向稽徵機關提交相關申請文件，經核准後，營業人即可成為特定營業人，取得退稅標誌，使用「外籍旅客退稅系統」處理相關業務。

國稅局指出，近期發現部分未經核准的店家對外籍旅客聲稱可辦理退稅，但旅客在機場退稅櫃台辦理申請時，卻被告知所購商品不符退稅規定，導致誤解。這類情況不僅損害外籍旅客購物體驗，更可能對台灣的國際形象帶來負面影響，提醒未核准成為特定營業人的店家，切勿對旅客作出不實宣稱，避免產生消費糾紛，甚至破壞商譽。

中華電信 國稅局 負面

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