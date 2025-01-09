自住房登記戶籍 才能享優稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
住屋示意圖。聯合報系資料照
住屋示意圖。聯合報系資料照

囤房稅2.0新制將於今年5月房屋稅開徵時首次適用，財政部昨（8）日提醒，新制針對自住房屋新增設立戶籍要件，提醒民眾記得要在3月24日前完成戶籍登記，才能繼續適用自住稅率課徵房屋稅。

若以113年期房屋稅資料來看，當年期已適用自住稅率，但尚未設立戶籍的民眾，約有128萬戶。

賦稅署提醒把握時間完成戶籍登記，以免權益受損。

囤房稅2.0除加重多屋族空置房屋持有稅負，促使住家用房屋釋出作有效利用外，也參考地價稅作法，針對自住房屋新增戶籍登記要件，房屋符合無出租或供營業使用、本人、配偶或直系親屬實際居住用並辦理完成戶籍登記，且本人、配偶及未成年子女全國合計三戶內，為自住房屋。

依規定，納稅人應在房屋稅開徵40日前（即3月22日，今年適逢假日，展延至3月24日）向房屋所在地方稅稽徵機關申報按自住房屋稅率課稅，可適用1.2%或1%（全國單一自住）稅率。

賦稅署副署長陳慧綺表示，配合自住房屋增訂戶籍要件，2024年6月30日前已持有房屋，且房屋稅籍資料記載為自住房屋，納稅人本人、配偶或直系親屬已辦理完成戶籍登記，納稅人無須申報，稽徵機關將依戶政資料直接核定續按自住房屋稅率課徵房屋稅。

至於尚未辦理戶籍登記者，稽徵機關已訂定輔導措施，並陸續寄發輔導通知書，輔導在3月24日前完成，經輔導並在期限前完成戶籍登記，也無須另行申報；屆期仍未完成戶籍登記，將自114年期起改按非自住住家用房屋稅率課徵房屋稅。

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