列國外投資損失 程序簡化

經濟日報／ 記者邱琮皓胡順惠／台北報導
財政部。 聯合報系資料照
財政部。 聯合報系資料照

企業投資國外事業時，過去若出現減資彌補虧損、合併、破產終結或清算時，需要提出外館驗證或證明文件。財政部公布最新函釋，簡化程序，除中國大陸地區外，若可取得三類文件，可免經驗證或證明。

三類文件包含由國外主管機關核發的證明文件、經國外稅務機關核發的所得稅申報文件、由國外或我國會計師簽證後的查核報告。

圖／經濟日報提供
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資誠聯合會計師事務所會計師林巨峯提醒，適用範圍不含被投資事業位於中國大陸地區者，所以認列中國大陸地區的投資損失，相關證明文件仍須經過海基會、海協會等機構或團體的驗證程序。

不少中大型企業海外投資時，難免會遇到景氣起伏，若被投資事業有減資彌補虧損、合併、破產或清算時，在列報國外投資損失時，可提示相關損失證明文件。

賦稅署官員表示，依營所稅查核準則規定，企業在列報國外投資損失時，應提示國外被投資事業減資彌補虧損、合併、破產終結或清算完結的證明文件，並應有我國駐外使領館、商務代表或外貿機關驗證或證明。

官員解釋，此次函釋主要是放寬驗證規定，只要是國外被投資事業所在地主管機關核發載有其減資彌補虧損、合併、破產終結或清算完結的文件，或國外被投資事業所在地稅務機關核發其減資彌補虧損、合併、破產終結或清 算完結所得稅申報文件，這些證明文件都是當地主管機關或稅務機關所核發，具實質效力，不需再經驗證。

官員指出，國外被投資事業財務報表經所在地或我國合格會計師查核簽證，載有經該會計師簽證其減資彌補虧損、合併、破產終結或清算完結之查核報告，也是因為經過第三方公信機關進行實際查核、財報經簽證且講明情況與認列是由的話，同樣也可以免經驗證。

林巨峯說明，國外投資損失認列的證明文件，如已由當地國主管機關實質審查後發給，已具一定程度的證明效果，再加上駐外館處僅是核驗國外私文書形式上是否存在，並無實質審查，因此財政部基於稅政簡化及減少納稅依從成本，符合條件的證明文件不須再由我國駐外單位的文書驗證程序。

減資 破產

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