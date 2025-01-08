囤房稅2.0今年開徵 欲適用自住稅率者須在3/24前設籍

囤房稅2.0將於今年5月正式開徵，財政部今天提醒，113年期房屋稅已適用自住稅率、但未設籍的近128萬戶民眾，務必在今年3月24日前完成戶籍登記，114年期才能續享自住稅率；113年期為非自住者，若114年要改為自住，除要在3月24日前設籍，還須向房屋所在地的稅捐稽徵機關申報。

房屋稅條例針對住家用房屋區分為自住、非自住，其中「自住」限3戶、稅率比「非自住」低。囤房稅2.0上路後，全國單一自住房屋現值在一定金額以下（排除豪宅），將享有優惠房屋稅率1%；若本人、配偶及未成年子女合計持有2戶、3戶，仍屬自住範圍，適用稅率為1.2%。

「非自住」房屋方面（包含符合一定條件的出租、繼承），法定稅率從先前的1.5%至3.6%，整體調升為1.5%至4.8%，持有戶數愈多、適用稅率愈高。目前新北市、高雄市囤房稅2.0法案尚待議會審議通過，其餘縣市均已完成修法程序。

財政部賦稅署副署長陳慧綺今天在例行記者會說明，原本可適用較低稅率的「自住」房屋，定義要件僅規定房屋無出租或供營業使用，且需供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，不過，囤房稅2.0上路後，房屋稅若要符合「自住」，必須辦完戶籍登記，與地價稅作法一致。

由於房屋使用情形若有變更，將牽動適用不同稅率，納稅義務人應於每期房屋稅開徵40天、即當年3月22日前，向當地稅捐稽徵機關申報。今年3月22日、23日適逢假日，因此期限展延至3月24日。

賦稅署指出，各地稽徵機關已於去年針對113年期房屋稅適用自住稅率、但沒有設籍的民眾，發輔導通知書提醒，務必在今年3月24日前遷入戶籍，114年期房屋稅才能繼續適用自住稅率，並將於今年2月初再次發函提醒。

不過，若民眾113年期房屋稅適用的是非自住稅率，114年期想改為自住，今年3月24日前，除要完成戶籍登記等以符合自住資格，須向房屋所在地的稅捐稽徵機關申報使用情形變更。如果遲於3月25日才申報，則自115年期房屋稅起，按自住稅率課徵。