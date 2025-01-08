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企業國外投資損失證明大鬆綁！三類文件免駐外驗證

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
中國大陸的投資損失不能適用此次鬆綁。 （Getty Images）
中國大陸的投資損失不能適用此次鬆綁。 （Getty Images）

財政部7日發布解釋令，營利事業若因國外被投資事業的減資、合併、破產或清算而產生投資損失，相關證明文件若符合特定條件，可免經駐外單位驗證，以簡化流程並降低企業稅務負擔，但不適用於中國大陸的被投資事業，其相關證明仍須經海基會或海協會驗證。

根據財政部解釋令，三類文件若由國外主管機關或稅務機關核發，或經合格會計師查核簽證，即可免去駐外驗證程序，第一，國外主管機關核發的相關證明文件；第二，當地稅務機關核發的所得稅申報文件；第三，經所在地或我國合格會計師查核簽證的財務報表查核報告。

資誠聯合會計師事務所林巨峯說明，國外投資損失認列之證明文件，如已由當地國主管機關實質審查後發給，已具一定程度之證明效果，再加上駐外館處僅係核驗國外私文書形式上是否存在，並無實質審查，因此財政部基於稅政簡化及減少納稅依從成本，符合條件的證明文件不須再由我國駐外單位之文書驗證程序。

林巨峯提醒，適用範圍不含被投資事業位於中國大陸地區者，所以認列中國大陸地區的投資損失，相關證明文件仍須經過海基會、海協會等機構或團體的驗證程序。

財政部

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