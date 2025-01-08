建屋起造名義須注意！未申報契稅最高恐挨罰1.5萬元

台中市稅務局提醒，若房屋興建過程中起造人並非實際出資者，可能涉及買賣或贈與行為。在取得使用執照後，應由實際出資人或受贈人主動申報契稅，否則每逾期3天加徵1%怠報金，最高可罰新臺幣1.5萬元。

地稅局進一步說明，根據《契稅條例》規定，建築物在建造完成前，若因買賣、交換或贈與行為變更起造人名義，使用執照所載的起造人應申報繳納契稅。

舉例來說，實際出資人支付工程款給營造商，但登記為他人名義起造，應於取得使用執照後由買受人或受贈人繳納契稅，避免因漏報受罰。

地稅局提醒，未依期限申報者，每逾期3天加徵應納稅額1%怠報金，最高罰至應納稅額或1萬5,000元，以較低者為限。