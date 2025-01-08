快訊

警犬搭地鐵「擠到耳朵開飛機一臉懵」 委屈表情萌翻網友：摸牠算襲警嗎

麻疹可怕副作用恐影響數年 醫示警：身體免疫紀錄檔會被刪掉

不明車輛昨駛離官邸！尹錫悅疑已脫逃 公調處長認了「有可能」

聽新聞
0:00 / 0:00

建屋起造名義須注意！未申報契稅最高恐挨罰1.5萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
建屋人與出資者不同，會被認定是買賣或贈與行為。記者林俊良／攝影
建屋人與出資者不同，會被認定是買賣或贈與行為。記者林俊良／攝影

台中市稅務局提醒，若房屋興建過程中起造人並非實際出資者，可能涉及買賣或贈與行為。在取得使用執照後，應由實際出資人或受贈人主動申報契稅，否則每逾期3天加徵1%怠報金，最高可罰新臺幣1.5萬元。

地稅局進一步說明，根據《契稅條例》規定，建築物在建造完成前，若因買賣、交換或贈與行為變更起造人名義，使用執照所載的起造人應申報繳納契稅。

舉例來說，實際出資人支付工程款給營造商，但登記為他人名義起造，應於取得使用執照後由買受人或受贈人繳納契稅，避免因漏報受罰。

地稅局提醒，未依期限申報者，每逾期3天加徵應納稅額1%怠報金，最高罰至應納稅額或1萬5,000元，以較低者為限。

建築物

延伸閱讀

座落千坪公園中 新北汐止湖興活動中心等使用執照啟用

「莘聖」施工出包釀大禍 建築師公會理事長：通報和處理有延遲

被批「蓋個空虛？」台南和順轉運站何時啟用 交通局給答案

高雄鳳山瓦斯外洩 營造商翻修水溝挖斷管

相關新聞

建屋起造名義須注意！未申報契稅最高恐挨罰1.5萬元

台中市稅務局提醒，若房屋興建過程中起造人並非實際出資者，可能涉及買賣或贈與行為。在取得使用執照後，應由實際出資人或受贈人...

屋主注意！3月24日前沒提出申請 房屋稅恐要多繳四倍

房屋稅差別稅率2.0新制（下稱2.0新制）從2024年7月起實施，夫妻及未成年子女在全國持有三戶以內房屋者，須在3月24...

修法通過…菸酒、土地、牌照稅法 裁罰有彈性

立法院會昨天三讀通過菸酒稅法、土地稅法、使用牌照稅法修正條文，將原本裁罰採固定比率及倍數裁罰的規定，修正為按彈性比率及倍...

房屋信託享優稅 有條件

有民眾因工作長期在外出差，無法親自管理房屋，選擇將房屋辦理財產信託，信託後是否能維持自住用稅率課徵房屋稅？地方稅務局表示...

凱博觀點／從大陸樓市變化 看台商傳承

2024年12月，上海二手房交易量創下了單月新高，累計成交2.9萬套。這是自大陸樓市普跌三年來，終於盼到止跌回穩訊號。早...

大陸增值稅新規 四重點

中國大陸將於2026年1月1日起施行增值稅新規，KPMG稅務投資部China Practice執業會計師劉中惠指出，台商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。