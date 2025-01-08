屋主注意！3月24日前沒提出申請 房屋稅恐要多繳四倍

房屋稅差別稅率2.0新制（下稱2.0新制）從2024年7月起實施，夫妻及未成年子女在全國持有三戶以內房屋者，須在3月24日前設立房屋戶籍，才能享1.0%或1.2%的自住稅率，否則將依3.2%至4.8%的非自住稅率課徵，與自住用稅率最大將相差4倍之多。

台南市財稅局提醒，2.0新制旨在提高多屋、空置或未有效利用房屋的稅負，稅率由1.5%~3.6%調升為3.2%~4.8%，若在2024年6月30日前已適用自住稅率但尚未辦理戶籍登記者，須在今年3月24日前完成，以免喪失優惠。

囤房稅2.0上路後，戶籍設立在哪也是一大學問，財稅局解釋，因新成屋或是總樓層數愈高的房屋，評定現值較高，若再乘上高稅率，房屋稅額勢必更高，因此，同樣是自住房屋，建議可優先選擇現值較高的房屋來設立戶籍，以適用自住住家用房屋稅率，稅金就會比較節省。

同時，新制鼓勵將空置房屋釋出至租賃市場，財稅局指出，以下條件將可適用優惠稅率，包括房屋供公益出租人或社會住宅使用，稅率1.2%；房屋出租供住家使用且租賃所得達一般租金標準，稅率1.5%~2.4%；委託包租代管契約滿一年且符合租金標準者，適用1.5%的單一優惠稅率，並免計入非自住戶數。

財稅局提醒，出租房屋欲享優惠稅率，須於每期房屋稅開徵40日前，也就是3月22日前，須檢附租賃契約申報，並於5月綜合所得稅申報時同步列報租金所得，方能適用相關優惠。