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房屋信託享優稅 有條件

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
房屋信託享優稅，有條件。記者游智文／攝影
房屋信託享優稅，有條件。記者游智文／攝影

有民眾因工作長期在外出差，無法親自管理房屋，選擇將房屋辦理財產信託，信託後是否能維持自住用稅率課徵房屋稅？地方稅務局表示，信託分成自益信託與他益信託兩種，若符合特定條件，且受益人及其家庭成員全國合計持有房屋數未超過三戶，即可適用。

台中市稅務局解釋，信託可分為「自益信託」與「他益信託」兩類，信託房屋要適用自住用稅率，需滿足特定條件。

「自益信託」代表受益人為委託人，房屋須供受益人本人、配偶或直系親屬居住使用，房屋不得作出租或營業用途，且至少有受益人本人、配偶或直系親屬之一在房屋內辦理戶籍登記。

「他益信託」代表受益人非委託人，若信託關係存續中符合四大條件，受益人視同房屋所有權人，可以申請適用自住住家用稅率課徵房屋稅，第一，受益人身分須為委託人配偶或成年子女，且領有身心障礙證明或為精神病患，或受益人為委託人未成年子女。

第二，信託契約明訂信託財產供受益人本人、配偶或直系親屬居住使用，不得出售或移轉給第三人；第三，受益人須享有全部信託利益，且委託人不得保留變更受益人的權利；第四，房屋無出租或營業情況。

稅務局表示，受益人本人、配偶及未成年子女合計持有全國三戶內，其自住住家用稅率為1.2%，而如受益人本人、配偶及未成年子女僅持有全國單一戶且房屋現值在一定金額以下者，其適用稅率可降至1%。

稅務局提醒，民眾若符合上述條件，需於房屋稅開徵40日前完成申報，也就是每年3月22日前，若遇假日順延，申報後即可自當年度起適用優惠稅率；若逾期申報，優惠稅率則須至次年度才能適用。

人本 房屋稅

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