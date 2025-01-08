大陸增值稅新規 四重點

中國大陸將於2026年1月1日起施行增值稅新規，KPMG稅務投資部China Practice執業會計師劉中惠指出，台商應留意新法四大重點，對於在大陸經營活動可能帶來潛在影響，須提前因應。

《中華人民共和國增值稅法》已於2024年12月25日通過人大常委會審議，將於2026年1月1日施行，有四大重點。

第一，「境內消費」判定更明確，針對應稅交易範圍，判定標準改為「服務、無形資產是否在境內消費」，明確金融商品課稅範圍。

劉中惠說明，該變動有助提升稅務適用的一致性，但可能導致原本依舊定義享受免稅部分服務或交易被納入課稅範圍。

第二，「視同應稅交易」範圍縮減，例如，集團內無償提供服務、無息貸款或房產無償使用等，未來可能不再列入增值稅應稅項目。

第三，重新定義「不徵稅項目」，新法正面列舉不徵稅項目，並未將「資產重組涉及的貨物、不動產及土地使用權轉讓」納入不徵稅範圍。

第四，差額計算方式仍待明確細節，新法中有關「銷售額」定義可能對差額計算方式產生影響，例如金融商品、房地產開發及其他特定業務的稅額計算是否維持現行規定，仍待明確細節。