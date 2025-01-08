凱博觀點／從大陸樓市變化 看台商傳承

2024年12月，上海二手房交易量創下了單月新高，累計成交2.9萬套。這是自大陸樓市普跌三年來，終於盼到止跌回穩訊號。早在2020年就有台商因外貿變數劇增、經營難度提高，加上年紀漸長，致使不少長輩台商有將大陸不動產做處分的想法。

但當年大陸的防疫措施快速有力，國際訂單超額回流，隨之不動產交投熱絡，導致原訂的處分計畫擱置，待2022年市場景氣急轉直下，不動產交易量萎縮了四成，大家再想賣樓也就賣不掉了。

在歷經房地產市場近三年的調整後，大陸在2024年大力救市，分別放開貸款限制、降低購房積分限制、取消普通住房標準（免增值稅）等，只是在北上廣深堅守「房住不炒」的政策，精準救市而非大水漫灌，所以只是「以價換量」的讓市場有成交量及流動性，避免因螺旋式下跌而造成樓市系統性風險。

展望2025年大陸樓市的發展變數仍多，二手房的去庫存壓力凸顯。但大陸推動高質量發展的決心不變，為了滿足基層百姓對美好生活的需要，政府加大新蓋公租房及保障性住房。因此，台商大陸房產若要持有並傳承，建議要換掉「房齡老、配套破舊」的外銷房，轉而持有房齡新、社區配套完善的電梯大平層，才能錯位競爭、保有價值。

若台商事業已淡出大陸且要返台定居養老，那在大陸的不動產就要積極處理，免得管理不便徒生困擾。而且大陸不動產的處分所得，是可開大門走大路的匯出及匯回，相關稅務及財富傳承才能積極面對。凱博聯合會計師事務所將於2月初在台灣舉辦數場凱博新春論壇，探討大陸房市解析，大陸資金匯出、兩岸稅務等財富傳承規劃，歡迎參加。

（作者是凱博聯合會計師事務所總監）