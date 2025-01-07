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菸酒稅法等3法修正案立院三讀 裁罰更有彈性

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院副院長江啟臣下午主持立法院院會，三讀完成各項法案。記者余承翰／攝影
立法院副院長江啟臣下午主持立法院院會，三讀完成各項法案。記者余承翰／攝影

立法院會今天三讀修正通過菸酒稅法、土地稅法、使用牌照稅法部分條文，將原本裁罰採固定比率及倍數裁罰的規定，修正為按彈性比率及倍數，賦予稽徵機關得衡酌個案情節，給予不同程度處罰的裁量權，也保障納稅義務人權益。

為了增加稅務彈性，行政院會日前通過土地稅法、使用牌照稅法、菸酒稅法三稅法修正草案，將原本裁罰採固定比率修改為彈性比率，讓稽徵機關針對情節輕微案件，可以較低罰則處罰，並送請立法院審議。

根據三讀通過的「土地稅法」修正條文指出，土地買賣未辦理完成權利移轉登記再行出售者，現行處再行出售移轉現值2%的罰度，修正為2%以下。

另外在使用牌照稅法修正條文中指出，違反領用臨時或試車牌照、新購未領牌照、轉賣或移用牌照者，其罰鍰裁處倍數分別由1倍、1倍、2倍修正為1倍以下、1倍以下、2倍以下。

而在菸酒稅法部分，將納稅義務人逃漏菸酒稅，及菸品健康福利捐按補徵金額裁處罰鍰的倍數由「1倍至3倍」修正為「3倍以下」，刪除最低1倍的規定。此外，更刪除91年1月1日廢止菸酒專賣制度過渡期間的罰則規定。

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