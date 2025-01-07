海關：2026年前完成大型報關業者個資防護查核

強化個資保護，財政部關務署2023年首度啟動報關業者個資行政檢查，官員今天表示，截至目前均無發現違規情事；同時，有1萬筆以上個資的大型業者共達86家，海關將加強查核力道，預計2026年以前全面查核完畢。

財政部關務署副署長蘇淑貞今天在例行記者會中表示，為落實監管報關業者對個資檔案的安全維護與管理，財政部已訂定發布「報關業個人資料檔案安全維護管理辦法」，關務署所屬各關也自2023年度下半年起持續啟動行政檢查計畫，落實行政院保護個資安全政策。

根據關務署統計，基隆關、高雄關、台北關、台中關4大關區，目前一共1442家報關業者，其中有86家為有1萬筆以上個資的業者。截至目前，關務署抽核一般業者（個資未達萬筆）303家、1萬筆以上個資的業者29家，均無違規情事。

蘇淑貞表示，擁有較多個資的業者，風險相對較大，因此海關會加強查核，設定的抽核比率也比較高，針對86家萬筆以上個資的業者，預計2026年前全面完成行政檢查。

此外，媒體關切近期資安攻擊頻傳，關務署是否有接獲報關業者通報遭攻擊，恐導致個資外洩風險。蘇淑貞指出，截至目前並未接獲相關通報。

蘇淑貞呼籲報關業者強化個人資料防護，保障民眾權利，若未採適當的安全措施、未訂定個人資料檔案安全維護計畫或業務終止後個人資料處理方法，情節重大者，依個人資料保護法規定，可處最高新台幣1500萬元罰鍰，不可不慎。