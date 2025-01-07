中增法上路倒數 勤業眾信給台商三點提醒

全國人大常委會正式通過《中華人民共和國增值稅法》，將於2026年1月1日起實施。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷指出，增值稅法不僅整合現有稅務規定，還提升法律層級，對企業財務運作影響深遠，提醒與台商經營相關的三大變化。

第一，留抵稅額可申請退還，徐曉婷解釋，過去台商企業因存貨積壓或前期成本過高，常累積過多留抵稅額，既無法抵扣也無法退稅，造成資金壓力。即使企業清算時申請退稅，也因手續繁瑣且變數多，導致退稅困難。

徐曉婷指出，新法實施後，企業資金靈活度將大幅提升，特別是有清算計畫的企業，應盡快清理帳務，為2026年申請退稅做好準備，不過，企業需留意後續「國務院的規定」所附加的限制條件。

第二，進項稅額抵扣範圍擴大，新法第22條明確縮減不可抵扣的進項稅額範圍，共有兩大亮點包括餐飲與娛樂服務，若餐飲、日常服務或娛樂服務直接用於轉售或應稅業務，其進項稅額將可抵扣；貸款服務，新法刪除了貸款服務進項稅額不可抵扣的限制，有助企業降低融資成本。雖然細則尚未完全明確，但企業應持續關注後續政策發展。

第三，縮減視同銷售範圍，新法第5條僅保留三種視同銷售情形，包括用於個人消費的自產貨物、無償轉讓貨物及無償轉讓無形資產等。而過去委託代銷、機構間移送等情形不再適用，交易稅負有望減少，提升企業內部調度靈活性。

雖然距離新法上路還有一年，徐曉婷建議，企業財務部門應逐條檢視新規，並與業務、採購及資訊部門合作調整內部流程，同時密切關注補充政策及兜底條款，確保平穩過渡並掌握改革帶來的優勢。