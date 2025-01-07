新竹小吃店生意好騎樓供客用餐 恐被課房屋稅還要開罰

新竹市李姓男子經營小吃店常常座無虛席，為免客人久候，近日將店門口的騎樓圍起來，擺上桌椅，供客人用餐使用，新竹市稅務局提醒，騎樓圍用部分將會被課徵房屋稅。警方則表示，在騎樓擺攤影響通行，可開罰1200元以上、2400元以下罰鍰。

新竹市稅務局說明，依財政部函釋，房屋的騎樓供公眾通行使用者，非屬房屋稅課徵範圍；其非供公眾通行使用者，應依其實際使用情形課徵房屋稅。因此，民眾如將自家房屋騎樓裝設鐵門或圍欄等阻礙公眾通行，或有設攤營業使用等，致非供公眾通行使用，均應依實際使用情形按所適用稅率課徵房屋稅。

稅務局指出，李男為增加小吃店的使用面積，將騎樓圍用並擺上餐桌椅，供營業使用，已不符合「供公眾通行使用」的規定，因此，應按營業用稅率課徵房屋稅；若作住家使用，則應按自住或非自住住家用稅率課徵房屋稅。

稅務局表示，騎樓原供營業或住家使用，如已恢復供公共通行，記得於房屋稅開徵40日前（即3月22日，2025年3月22日適逢假日，展延至3月24日）向房屋所在地稽徵機關申報變更，以維護自身權益。民眾如有任何疑問，請洽稅務局網站或撥03-5225161轉401-418、0800-000321、1999市民服務專線。

新竹市警察局表示，依據道路交通管理處罰條例第3條第1款之規定，騎樓、走廊為道路交通管理處罰條例所指「道路」，因此，騎樓、人行步道是禁止設攤的。

新竹市警察局提醒，若利用道路為工作場所及未經許可在道路擺設攤位者，除可責令行為人即時停止並消除障礙外，還可依同條例第82條第1項第3款「利用道路為工作場所」以及第10款「未經許可在道路擺設攤位」規定，處罰行為人或其雇主1200元、以上2400元以下罰鍰，並得將攤架攤棚予以沒入。