企業申報營所稅結算 勤業眾信釐清三大觀念

勤業眾信國內稅務負責人資深會計師張瑞峰7日提醒，企業在申報營所稅結算時，應特別注意利息支出的申報規範，確保符合所得稅法要求，以降低與國稅局爭議，尤其要注意三大重點包括貸出款未收或低收利息須調減利息支出、非金融業借款利率不得超標及關係人負債利息支出需符合3:1比率。

首先，張瑞峰提醒，若企業一邊借款支付利息，另一邊將資金貸出卻未收取或低收利息，國稅局將依所得稅查核準則調減該部分利息支出，例如，若公司向銀行借款利率為2%，但對股東貸款1,000萬元未收息，應調減相當於該貸款的利息支出20萬元。

第二，向非金融業借款的利率須符合財政部核定標準，2024年度上限為年息15.6%。超過部分將不被認定為利息支出，僅向金融業借款利息可核實認定。

第三，關係人負債占業主權益比率不得超過3:1，超過部分的利息支出將不列為費用。例如，若某公司關係人負債對業主權益比率達4:1，超過部分的利息支出應調減，並於申報時揭露相關資訊。

勤業眾信指出，跨國企業設置現金池時，應注意資金交易的合規性，備妥相關文件以應對稅局檢查，提前理解並符合申報規範，能有效降低稅務風險及行政成本。