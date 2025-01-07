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中途變更起造人 暫免契稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

建築物於建造完成前，原本的建商將興建中的建築工程讓與他人繼續建造未完工部分。雲林縣稅務局表示，興建過程中途變更起造人名義當時，尚不必申報繳納契稅，但建造完成後，在取得核發使用執照日起60日內，一定要記得申報契稅。

受到原物料價格高漲、營造業缺工等因素影響，不少中小型建商紛紛脫手。稅務局表示，近日接獲民眾詢問，原興建房屋但因資金不足，想變更房屋起造人，將興建中的建築工程讓給他人繼續建造未完工部分，是否應報繳契稅？

依規定，建築物建造完成前，因買賣、交換、贈與、以承受人為建造執照原始起造人或中途變更起造人名義，並取得使執，應由使照所載的起造人申報納稅；若建築物在建造完成前變更起造人，可申報免徵契稅。

稅務局強調，如有應報繳契稅，未於期限內申報者，每逾三日，加徵應納稅額1％怠報金，最高以應納稅額為限，但不超過1.5萬元。

建中 建商 建築物

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