快訊

柯建銘拋雙罷 游淑慧：應立軍令狀 罷不成主動辭不分區

風雪無阻…美國國會完成認證程序 川普當選總統

加國總理杜魯多請辭 川普：知道美國不會繼續補貼

列報年節交際費 留意限額

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

年關將近，許多企業為拓展業務或維繫與客戶間情誼，常會贊助客戶尾牙禮品或招待客戶。

財政部南區國稅局提醒，這類公關交際性質的支出，在列報時，除了須證明與業務相關，並取得合法憑證如發票或收據，還應注意法規所訂的限額規定。

國稅局說明，企業為獲取收益，難免會有交際、應酬、餽贈等行為，但為了維護商業交易的健全性，避免過度浪費，並確保稅負公平，《所得稅法》第37條及「營利事業所得稅查核準則」第80條針對交際費支出，設有最高限額。至於限額為多少，依據行業別、進貨或銷貨淨額多寡而有不同。

若企業當年度交際費支出超過限額，應在結算申報時依法調減，且不得將超額部分以其他費用名目列帳。

國稅局提醒，企業在列報交際費支出時，應嚴格遵守相關法令規定，以免因不符規定而衍生稅務風險。

國稅局 所得稅 財政部

延伸閱讀

教育部籌金門大學學生宿舍經費 擬發行4億元永續債

申報幼兒特扣額戶數 新低

新年集資買彩券注意了！財政部提醒：事前必做「1準備」

財政部：今年公共建設促參商機900億 運動交通類領軍

相關新聞

企業加薪減稅 納最低稅負

企業根據《中小企業發展條例》為基層員工加薪、增僱符合條件員工，可享有減稅優惠。財政部昨（6）日公告，依相關法令從薪資費用...

出售海外不動產 要稅

民眾海外買賣房地產應留意，財政部中區國稅局表示，我國境內居住者在境外出售不動產，屬於海外財產交易所得，應計算所得納入個人...

中途變更起造人 暫免契稅

建築物於建造完成前，原本的建商將興建中的建築工程讓與他人繼續建造未完工部分。雲林縣稅務局表示，興建過程中途變更起造人名義...

列報年節交際費 留意限額

年關將近，許多企業為拓展業務或維繫與客戶間情誼，常會贊助客戶尾牙禮品或招待客戶。

申報幼兒特扣額戶數 新低

財政部統計，受到少子女化及單身不婚族增加影響，近年綜所稅申報幼兒學前特別扣除額的戶數，自2019年起逐年下降，至2022...

贈與免稅額 維持244萬元

不少父母會趁曆年轉換之際，為子女準備購屋金或成家基金，財政部南區國稅局提醒，今年贈與稅課稅級距金額雖調高，但每人每年免稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。