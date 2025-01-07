列報年節交際費 留意限額

年關將近，許多企業為拓展業務或維繫與客戶間情誼，常會贊助客戶尾牙禮品或招待客戶。

財政部南區國稅局提醒，這類公關交際性質的支出，在列報時，除了須證明與業務相關，並取得合法憑證如發票或收據，還應注意法規所訂的限額規定。

國稅局說明，企業為獲取收益，難免會有交際、應酬、餽贈等行為，但為了維護商業交易的健全性，避免過度浪費，並確保稅負公平，《所得稅法》第37條及「營利事業所得稅查核準則」第80條針對交際費支出，設有最高限額。至於限額為多少，依據行業別、進貨或銷貨淨額多寡而有不同。

若企業當年度交際費支出超過限額，應在結算申報時依法調減，且不得將超額部分以其他費用名目列帳。

國稅局提醒，企業在列報交際費支出時，應嚴格遵守相關法令規定，以免因不符規定而衍生稅務風險。