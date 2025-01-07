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出售海外不動產 要稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
民眾海外買賣房地產應留意，財政部中區國稅局表示，我國境內居住者在境外出售不動產，屬於海外財產交易所得，應計算所得納入個人基本所得額申報最低稅負。路透
民眾海外買賣房地產應留意，財政部中區國稅局表示，我國境內居住者在境外出售不動產，屬於海外財產交易所得，應計算所得納入個人基本所得額申報最低稅負。路透

民眾海外買賣房地產應留意，財政部中區國稅局表示，我國境內居住者在境外出售不動產，屬於海外財產交易所得，應計算所得納入個人基本所得額申報最低稅負。

中區國稅局表示，計算方式是將交易時的成交價額，減除原始取得成本及相關必要費用後的餘額列為所得；若未能提出成本與必要費用，可以實際成交價格的12％來推計所得額。

依照《所得基本稅額條例》規定，在中華民國境內居住的個人，若同一申報戶取得未計入綜合所得總額的海外所得，也就是來自國外、港澳所得，若大於100萬元，應計入個人基本所得額申報；同一申報戶全年基本所得額扣除財政部每年公告的扣除額後，依照20％稅率來計算其個人基本稅額。

舉例來說，陳先生（化名）2023年綜合所得淨額及一般所得稅額均為0元，但在當年度於美國出售不動產（換算約合新台幣6,000萬元）未依規定辦理個人最低稅負申報，也未能提出相關成本費用證明文件。

國稅局依規定，以12％核定海外財產交易所得720萬元，減除當年度個人最低稅負免稅額670萬元，除了補徵所漏稅額10萬元，還必須依照所漏稅額處三倍以下罰鍰。

根據財政部公告，2024年個人最低稅負免稅額已自670萬元調高至750萬元，增加80萬元，海外所得較多的民眾減稅效果較為明顯。

國稅局呼籲，中華民國境內居住的個人，若不慎漏報境外出售不動產所得，只要在未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定的調查人員調查前，依規定自動向稅捐稽徵機關補報並補繳所漏稅款，除了應加計利息外，可免予處罰。

免稅額 國稅局 財政部

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