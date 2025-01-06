中小企業增僱加薪抵稅 財部公告回溯至2024年起實施
立法院2024年7月三讀通過「中小企業發展條例部分條文」修正案，財政部今天表示，符合資格的中小企業，可回溯至2024年元旦起適用。
立法院去年7月三讀通過「中小企業發展條例部分條文」修正草案，修訂條文明定，增僱24歲以下或65歲以上本國籍基層員工，薪資費用加成減除率適用200%限度內；中小企業為基層員工調薪，加成減除率適用175%內。
財政部指出，增僱24歲以下或65歲以上本國籍基層員工，及調高本國籍基層員工薪資的薪資費用的加成減除金額，追溯從2024年1月1日起，應計入營利事業的基本所得額。
財政部官員說明，營利事業所得基本稅額（AMT）徵收率為12%，本次公告修正相關稅法，若中小企業符合一定條件，並有增僱、調薪即可減除。
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