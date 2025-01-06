教育部籌金門大學學生宿舍經費 擬發行4億元永續債

中央政府的永續債有望提前發行，財政部今天指出，連續5年發行乙類公債以交通部為主，2026年教育部擬加入發行，初步為國立金門大學興建學生宿舍用，規模為新台幣4億元。

財政部國庫署今天舉行例行記者會指出，為活絡債券市場、引導資金投入公共建設，持續推動中央政府非營業特種基金自償性資金需求透過發行乙類公債籌資。

國庫署說明，乙類公債除滿足非營業特種基金自償性資金需求和落實主管機關財務責任，並紓緩公務預算舉債壓力，目前有7期、共2360億元的乙類公債流通在外。

國庫署指出，目前的乙類公債以交通部為主，明年教育部將加入，初步規劃是國立金門大學興建學生宿舍用，金額約4億元的永續債，並於今年8月再確認發行的年期。

國庫署表示，本次1月20日為交通部民航事業作業基金發行10年期乙類公債70億元，歡迎小額投資人申購。投資人可於1月8日至14日到中華郵政申購，金額為10萬元以上、150萬元以下。

國庫署補充，2024年發行的2期乙類公債，票面利率分別為1.125%及1.625%，相較中華郵政公司大額3年期定期儲金固定利率0.845%為優。