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新聞中的法律／稅審專法 七重點三疑慮

經濟日報／ 袁金蘭

根據司法院公告資訊顯示，行政法院所處理的案件中，稅務事件占了絕大多數，為建構更專業且有效率的稅務行政訴訟制度，司法院2024年9月通過《稅務行政事件審理法》專法草案，2025年1月2日在立法院司法及法制委員會審查，但立委對於關鍵條文無共識，仍待擇期再審。

自2016年12月28日《納稅者權利保護法》制定公布以來，行政法院已設立了稅務專業法庭，讓具備稅務專業的法官審理因稅務事件而提起的行政訴訟，以期落實納稅者權利的保護，但從司法院統計資料看來，納稅人在稅務行政訴訟中的勝訴率依然偏低，更令人困擾的是，法院撤銷復查決定後重複開出的「萬年稅單」問題，仍未獲得有效解決。

為建構更專業、更有效率並符合國際趨勢的稅務行政訴訟制度，司法院2022年6月成立「稅務事件審理法研究制定委員會」，並於2024年9月通過稅務行政事件審理法草案，目的希望解決稅務紛爭，並滿足實務審理需求。這項專法共有七大重點及三大疑慮值得討論。

七大重點包括第一，破除「萬年稅單」，採取原處分主義，將課稅處分作為撤銷訴訟的程序標的，並規範核課期間的時效不完成事由；第二，落實總額主義，允許訴訟中雙方追加或補充聲明，以一次性解決稅務紛爭。

第三，賦予行政法院更大解決權限，行政法院可依法推計稅額、自行裁罰或免罰，避免案件在法院與行政機關間來回；第四，設置稅務審查官，協助法院推計稅額，並就專業事項提供意見。

第五，優化暫時權利保護，明定擔保制度，平衡租稅保全與人民救濟的實效；第六，加強當事人協力義務，當事人應提出相關資料，違者可能面臨罰鍰或強制處分；第七，擴大律師代理範圍，以保障當事人權利並促進訴訟效率。

雖然草案立法目的在於解決「萬年稅單」問題，並貫徹保障人民基本權的原則，但其中仍有部分疑慮值得深入探討。首先是稅務審查官的獨立性，現行草案多借調稅捐稽徵機關人員擔任審查官，可能引發利益衝突，建議考慮邀請稅法專家、會計師或稅務代理人參與，以強化獨立性和客觀性。

其次是總額主義的潛在風險，草案允許稅捐稽徵機關在第一審期間作成新處分，直接取代原處分成為訴訟標的，可能違背「不利益變更禁止原則」，建議進一步明確相關規範。

第三，草案也要求當事人協力提供證據，但最高行政法院判決及納保法強調，稽徵機關對處罰要件事實負舉證責任，草案若加重納稅者協力義務，可能對其不利，需適度調整。

制定稅務行政事件審理法無疑將對稅務行政訴訟帶來深遠影響，如何實現草案總說明所述的目標，並妥善化解相關疑慮，仍有待立法者與各界共同努力，期待最終能在保護人民基本權益與促進公平課稅間找到平衡。

（本文由勤業眾信稅務服務資深會計師袁金蘭口述，記者胡順惠採訪整理）

保全 司法院

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