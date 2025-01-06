申報幼兒特扣額戶數 新低

財政部統計，受到少子女化及單身不婚族增加影響，近年綜所稅申報幼兒學前特別扣除額的戶數，自2019年起逐年下降，至2022年降到51萬戶，寫下新低，占總納稅戶數僅7.7%；此外受到晚婚晚生影響，30多歲申報幼兒特扣額的戶數至2022年已連兩年跌破六成。

不過所得稅法修法通過後，2025年5月申報2024年綜所稅時，幼兒特扣額已經加碼，第一個子女扣除額從原本12萬元提高為15萬元，第二個及以上子女扣除額則加成50%為每人22.5萬元，同時取消排富條款，預料有更多家庭受惠，申報戶數可望止跌回升。

近年幼兒學前特別扣除額申報戶數占比 圖／經濟日報提供

為降低少子女化衝擊，減輕國人養育幼兒負擔、鼓勵生育，自2012年起綜所稅增加幼兒特扣額，納稅義務人扶養5歲以下子女，每年可列報每名子女2.5萬元扣除額；2018年大幅提高幼兒特扣額為每名子女12萬元；2024年再加碼並取消排富條款。

財政部日前公布幼兒學前特別扣除額統計，受少子女化與單身不婚族比例增加影響，2012年申報幼兒特扣額戶數57.4萬戶、占總戶數9.6％，其後逐年提高至2017年61.6萬戶、9.7％，但從2019年出現反轉，呈現遞減，2020年起已低於60萬戶，2022年已降至51萬戶新低、占總納稅戶數7.7％。

觀察近十年納稅人年齡級距占比，育有5歲以下子女者主要集中在30歲至39歲，隨晚婚趨勢，占比次高的年齡層為40歲至49歲。