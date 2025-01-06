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贈與免稅額 維持244萬元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
贈與免稅額，維持244萬元。示意圖。圖／聯合報系資料照片
贈與免稅額，維持244萬元。示意圖。圖／聯合報系資料照片

不少父母會趁曆年轉換之際，為子女準備購屋金或成家基金，財政部南區國稅局提醒，今年贈與稅課稅級距金額雖調高，但每人每年免稅額仍維持244萬元。

國稅局解釋，先前財政部公告2025年贈與稅課稅級距金額調升，有民眾誤以為免稅額也跟著調整，提升民眾留意規定，以免超過免稅額度，就要繳納贈與稅。

至於課稅級距，在調整之後，2025年發生的遺產稅案件，適用10%最低稅率的金額將增至5,621萬元以下；超過5,621萬元、1億1,242萬元以下部分，稅率15%；超過1億1,242萬元部分，稅率20%；贈與稅級距適用10%稅率級距調升至2,811萬元以下；適用15%稅率調升至超過2,811萬元、5,621萬元以下部分；適用稅率20%者調升至超過5,621萬元部分。

免稅額 贈與稅

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