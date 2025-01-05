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新年集資買彩券注意了！財政部提醒：事前必做「1準備」

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新年集資買彩券注意了！財政部提醒：事前必做「1準備」

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆新年總能看到民眾團聚購買彩券的身影。示意圖／ingimage
農曆新年總能看到民眾團聚購買彩券的身影。示意圖／ingimage

農曆新年領完紅包後，許多人會集資購買彩券、刮刮樂，享受家人團聚氛圍的同時，也期望自己能夠對中獎金來「加碼」。不過，財政部特別提醒，參與者應事先留存相關出資證明文件，若中獎獎金涉及超過免稅額的贈與行為，則需於30日內申報贈與稅

財政部臺北國稅局表示，民眾集資購買公益彩券屬於經常性活動，無須事先向國稅局報備，可於簽注前以紙本或網路表單填寫「集資單」，註明投注站、投注日期及每位出資者姓名、出資金額、已確實繳款等集資證明文件，並拍照留存，不僅可作為中獎獎金分配依據，也可提供日後國稅局查核審認。

財政部也提醒，若在分配中獎獎金時，涉及贈與的情況（比如有人將獎金贈送給他人），而這一年內的贈與總額超過244萬元的免稅額，贈與人需在30天內向稅務機關申報贈與稅。若是對稅務問題有疑問，也可以向戶籍所在地的國稅局諮詢。

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