影視音、數位建設促參案 有望納重大公建享租稅優惠

點火民間投資，財政部引導各部會針對主管的公共建設訂定攸關能否享有租稅減免的「促參重大公共建設範圍」，文化部、數發部現已分別針對影視音設施、數位建設著手辦理，未來投資額、營運內容等符合重大公建門檻者，有望適用最長5年免營所稅等優惠。

財政部推動「促進民間參與公共建設法」大翻修，新增公共建設類別，包含綠能設施、數位建設、影視音設施、資源循環再利用設施，擴大促參案源範疇；同時，引進國際常見的政府有償取得公共服務（有償PPP），降低民間投資風險，並新增設置履約爭議調解會，修正幅度堪稱例年之最。

隨促參2.0配套措施、施行細則等陸續完備，為進一步鼓勵民間投入新增的促參案別，財政部與各部會合作，針對不同類別的公共建設，研商可適用租稅優惠的「重大公共建設範圍」門檻，提高投資誘因。

所謂重大公共建設範圍，財政部官員指出，這部分制定複雜度較高，各目的事業主管機關須針對各公建類別，評估規模要做到多大，才符合重大公建標準，比如公建投資總額、樓地板或開發面積，以及營運內容等面向，並提出稅式支出評估。

官員表示，促參2.0新增的4項設施中，目前文化部、數位發展部已分別著手辦理影視音設施、數位建設的重大公共建設範圍草案與稅評報告。

官員舉例，影視音設施包含展覽、表演、映演、流行音樂等相關設施，數位建設方面，加速數位轉型、推動先進網路、縮短數位落差等所需的軟硬體及其設施都包含在內，後續離島若新設強化通訊韌性的相關設施，也屬促參法所提的數位建設。

官員進一步說明，按照過往經驗，訂定重大公共建設範圍的作業程序相當嚴謹，可能需費時1年，但重大公建範圍攸關能否享有租稅優惠，向來備受民間投資者矚目，未來若能明確訂出門檻，預期各部會、民間機構提案量以及參與意願都會提升，相關案源有望明年陸續推出。

根據促參法規定，符合促參重大公建門檻者，可適用多重租稅優惠，包含最長5年免徵營利事業所得稅、投資抵減、進口機具設備的關稅優惠，及地價稅、房屋稅、契稅減免等。