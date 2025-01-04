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賣房要付哪些稅霧煞煞 房地合一、土增稅看這篇搞懂

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
了解相關稅捐規定，才能避免因未充分準備而面臨額外稅務負擔。記者朱曼寧／攝影
了解相關稅捐規定，才能避免因未充分準備而面臨額外稅務負擔。記者朱曼寧／攝影

許多上班族都有創業夢，此時可能為籌措資金選擇賣房，究竟賣房會有哪些稅負要注意？國稅局提醒，先搞懂房地取得時間點，計算與認定方式都以此劃分，全面了解相關稅捐規定，才能避免因未充分準備而面臨額外稅務負擔。

根據現行法規，若是2016年1月1日後才取得的房地，必須按照房地合一課徵所得稅，按實際成交價額扣除原始取得成本及相關費用後，再扣除公告土地現值計算的土地漲價總數額，剩餘金額按規定稅率計算稅額。

若無法提供原始成本證明，國稅局將依評定現值及公告土地現值計算，可能導致較高稅負；如符合自用條件，課稅所得400萬元內免稅，超過部分按10%稅率課徵；出售後2年內如購置新自住房地，可申請退稅，但需確保5年內用於自住。

若是2015年12月31日前取得房地，則是按照綜合所得稅制度課徵，房屋交易所得需與其他所得合併申報；若無交易證明，國稅局將依標準計算所得；同樣在2年內如購置新自用住宅，且價格高於出售價格，可申請扣抵或退還所得稅。

至於土增稅部分，不論適用何種稅制，出售房屋涉及的土地增值稅可根據實際用途選擇一般用地或自用住宅用地稅率進行申報，正確選擇有助於節稅。

在政府推行的房地稅制下，賣房不僅要看成交價，更需要精準掌握成本證明及稅務優惠。國稅局提醒，小周應事先向國稅局或專業稅務顧問了解詳細規定，確保依法申報、合理節稅，為創業之路鋪好財務基石。

國稅局 所得稅 自用住宅

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