過年集資買彩券試手氣 台彩提醒不要忘記這個動作

過年期間民眾都希望買彩券試手氣，為了提高中獎率，更多許多人會集資購買電腦型或立即型彩券，但台灣彩券公司提醒，集資買彩券之前，切記事先填妥集資單，除了避免中大獎之後引發爭議，也可省下中大獎之後必須繳納贈與稅。

台彩公司今天舉行「2025年刮刮樂新品歡慶首發記者會」，台彩公司總經理謝志宏表示，台彩去年總銷售金額1497.3億元、創新高，和前年的1425.9億元相比，成長5%。其中電腦型彩券銷售657.5億元，較前年的699.5億元衰退6%，主因為去年頭獎累積金額不夠大，頭獎開比較多，加上前年感恩加碼基期較高；立即型彩券業績來到839.8億元的新高，較前年的726.4億元成長15.6%，主因為去年是第五屆第一年，經銷商需求大，且春節業績好，加上台彩在每季配合時令和節慶異業結合，表現相對較佳。

謝志宏也分享自己過年時間如何買彩券和家人同樂，他說，他會買面額2000、500、100元的刮刮樂彩券各一本，帶回南部，因為太太家族大小朋友共20、30人，他會把彩券攤開放在圓桌，搭配一個指針，讓家人轉動圓桌，指針對中哪一張彩券就拿走哪一張。

謝志宏說，今年他想試看看炒彩券，把彩券放在桌上讓家人用鍋鏟，鏟到哪些彩券就拿走，增添過年的味道，帶動一下氣氛。至於他自己買立即型彩券，最高曾中過一萬元獎金。