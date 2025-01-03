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1月20日記得刷本子！這8.5萬人能領退稅紅包
財政部台北國稅局公告，2023年度綜合所得稅結算申報的第三批退稅款，將於1月20日、農曆年前直接匯入納稅人指定的存款帳戶，這波共退10.08億元，將有8萬5,837人收到退稅款，而未選擇轉帳退稅方式者，國稅局將改以掛號寄發退稅憑單。
綜合所得稅退稅分三批進行，首批退稅7月31日，針對網路（含手機）申報、稅額試算線上登錄或電話語音回復、或是5月1日0前稅額試算紙本回復至戶籍地國稅局的民眾退稅，如果是直撥退稅的民眾，當天就會入帳；第二批退稅10月31日，5月10前稅額試算紙本回復至非戶籍地國稅局、5月11日後稅額試算紙本回復至各地區國稅局、人工或二維條碼申報者為主。
最後一批則是在隔年的1月20日，第三批退稅資格為資格主要有兩種，一種是逾申報期限提交（郵寄）人工申報書、二維條碼或稅額試算確認申報書的案件；另外則是自行繳納、不繳不退申報但經核定應退稅的案件。
國稅局提醒，收到退稅憑單的納稅人，應於兌領期限3月20日前，攜帶憑單至金融機構辦理提兌，以免影響自身權益。
國稅局建議，民眾在每年5月辦理綜合所得稅結算申報時，應主動提供存款帳戶資訊以申請轉帳退稅，此舉不僅能加速退稅款項入帳，還能避免退稅憑單遺失或遭冒領的風險，亦可省去至金融機構提兌的時間。
此外，國稅局提醒，絕不會以電話通知退稅，也不會要求透過提款機操作退稅，請民眾接到這類電話通知時提高警覺。
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