眼科診所賣眼鏡 要稅

財政部台北國稅局表示，執行業務者應區分專業性勞務或一般銷售貨物行為，例如眼科診所銷售眼鏡、隱形眼鏡，就屬於銷售貨物，應依規定辦理稅籍登記，報繳營業稅。

「執行業務者」指律師、會計師、建築師、技師、醫師等專業工作者。台北國稅局說明，在我國境內銷售貨物或勞務，須依法課營業稅；不過執行業務者提供專業性勞務，則無須課營業稅。

以眼科醫師為例，進行診療行為屬專業性勞務，不課徵營業稅；但若同時銷售眼鏡、隱形眼鏡等商品，則該部分收入屬銷售貨物，應申請稅籍登記，並按規定申報繳納營業稅。

國稅局表示，若醫療診所不熟悉法令，將銷售商品收入誤認為專業性勞務而未依法登記，應及早補救，未被檢舉或稽查前，主動登記稅籍並補繳漏稅款，免罰。