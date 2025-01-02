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欠稅 春節出國恐受阻

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

農曆春節九天連假即將到來，財政部南區國稅局提醒，計劃出國旅遊的民眾應特別留意，若因欠繳稅款而遭限制出境，務必要在行前繳清欠稅或提供足夠擔保，以免影響出遊行程。

南區國稅局指出，據《稅捐稽徵法》規定，個人確定欠繳稅捐達100萬元以上，或營利事業欠稅達200萬元以上者，經稅捐稽徵機關依規定審酌符合限制出境條件者，可報由財政部函請內政部移民署，針對個人或營利事業負責人限制出境。

此外，在行政救濟程序尚未終結前，若個人欠稅達150萬元以上，或營利事業欠稅達300萬元以上，也可能面臨同樣處置。

國稅局說明，若被限制出境，最快的解決方式是繳清全部欠稅或提供全額擔保，需要注意的是，僅繳納部分稅款或辦理分期繳納，未能繳清全數稅捐之前，限制出境的狀態依然無法解除。

國稅局呼籲，計劃出國的納稅義務人應及早檢視稅務狀況，若有欠稅，務必盡速處理或完成擔保手續，以免行程受阻、影響假期心情。

國稅局 稅款 財政部

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