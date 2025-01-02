薪資所得扣繳新制 兩重點

財政部近日公布修正「薪資所得扣繳辦法」，共兩大重點，包括明確化扣繳義務人範圍、新增條款提醒免扣繳薪資仍須申報，新制已於2025年元旦起正式施行。

立法院去年8月三讀通過《所得稅法》修法，優化所得稅扣繳制度，將扣繳義務人範圍，從原本給付所得的事業負責人或機關團體、學校的責應扣繳單位主管等自然人，改為事業、機關、團體或學校等法人本身，以符合事責一致。

配合這項修法，財政部近期也公布相關子法，並同步修正過去發布的解釋令。

根據修正後的薪資所得扣繳辦法，主要有兩重點。首先，是明確化薪資扣繳義務人範圍。

依規定，凡是政府機關、法人團體、學校、企業以及破產財團的破產管理人等單位，給付依法應課徵所得稅的薪資，受領人為中華民國境內居住的個人，原則上就應依規定辦理扣繳。

其次，按照所得稅法相關規定，給付免予扣繳的薪資，仍必須列單申報，過去就有這樣的規定，此次修正辦法，也將這項規定納入子法中，用來提醒扣繳義務人記得申報。

至於其餘修正規定，多是延續現有規定，並配合新法、針對文字斟酌調整。

財政部官員表示，所得稅扣繳新制已自今年起上路，子法「薪資所得扣繳辦法」也同步在今年元旦起適用。

財政部提醒，正值2024年、2025年交界，若公司是在2024年給付所得，在2025年申報扣繳憑單時，仍應適用修正前規定。但若是在2025年元旦後給付的各項所得，則適用修正後的規定，扣繳義務人將改為公司本身，而非公司負責人。