快訊

北院裁定羈押原因 柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女一起出國躲

聽新聞
0:00 / 0:00

薪資所得扣繳新制 兩重點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部近日公布修正「薪資所得扣繳辦法」，包括明確化扣繳義務人範圍、新增條款提醒免扣繳薪資仍須申報。 聯合報系資料庫
財政部近日公布修正「薪資所得扣繳辦法」，包括明確化扣繳義務人範圍、新增條款提醒免扣繳薪資仍須申報。 聯合報系資料庫

財政部近日公布修正「薪資所得扣繳辦法」，共兩大重點，包括明確化扣繳義務人範圍、新增條款提醒免扣繳薪資仍須申報，新制已於2025年元旦起正式施行。

立法院去年8月三讀通過《所得稅法》修法，優化所得稅扣繳制度，將扣繳義務人範圍，從原本給付所得的事業負責人或機關團體、學校的責應扣繳單位主管等自然人，改為事業、機關、團體或學校等法人本身，以符合事責一致。

配合這項修法，財政部近期也公布相關子法，並同步修正過去發布的解釋令。

根據修正後的薪資所得扣繳辦法，主要有兩重點。首先，是明確化薪資扣繳義務人範圍。

依規定，凡是政府機關、法人團體、學校、企業以及破產財團的破產管理人等單位，給付依法應課徵所得稅的薪資，受領人為中華民國境內居住的個人，原則上就應依規定辦理扣繳。

其次，按照所得稅法相關規定，給付免予扣繳的薪資，仍必須列單申報，過去就有這樣的規定，此次修正辦法，也將這項規定納入子法中，用來提醒扣繳義務人記得申報。

至於其餘修正規定，多是延續現有規定，並配合新法、針對文字斟酌調整。

財政部官員表示，所得稅扣繳新制已自今年起上路，子法「薪資所得扣繳辦法」也同步在今年元旦起適用。

財政部提醒，正值2024年、2025年交界，若公司是在2024年給付所得，在2025年申報扣繳憑單時，仍應適用修正前規定。但若是在2025年元旦後給付的各項所得，則適用修正後的規定，扣繳義務人將改為公司本身，而非公司負責人。

所得稅 薪資 財政部

延伸閱讀

翁曉玲指「大陸地區人民為中華民國國民」 陸委會：有誤

台商在陸投資權益生變？專家：台資仍比照外資處理

賴總統火速核可憲訴法修正條文 並移請立法院覆議

賴總統秒核可憲訴法覆議案 盼立院朝野再次檢視法案

相關新聞

薪資所得扣繳新制 兩重點

財政部近日公布修正「薪資所得扣繳辦法」，共兩大重點，包括明確化扣繳義務人範圍、新增條款提醒免扣繳薪資仍須申報，新制已於2...

當沖降稅 確定無縫接軌

立法院12月31日三讀通過《證券交易稅條例》，當沖降稅延長三年至2027年底。總統府昨（2）日按行政程序正式公布，代表當...

欠稅 春節出國恐受阻

農曆春節九天連假即將到來，財政部南區國稅局提醒，計劃出國旅遊的民眾應特別留意，若因欠繳稅款而遭限制出境，務必要在行前繳清...

眼科診所賣眼鏡 要稅

財政部台北國稅局表示，執行業務者應區分專業性勞務或一般銷售貨物行為，例如眼科診所銷售眼鏡、隱形眼鏡，就屬於銷售貨物，應依...

財部：當沖降稅延長1月4日生效 無先徵後退問題

立法院會去年12月31日壓線三讀通過當沖降稅延長施行至116年底，財政部表示，此案今天經總統修正公布，並會自今年1月4日...

企業年終送禮前必知！國稅局：交際費超限恐遭補稅

年關將近，許多企業為拓展業務或維繫與客戶間的情誼，常會贊助客戶尾牙禮品或招待客戶。 南區國稅局提醒，這類公關交際性質的支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。