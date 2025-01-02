當沖降稅 確定無縫接軌

立法院12月31日三讀通過《證券交易稅條例》，當沖降稅延長三年至2027年底。總統府昨（2）日按行政程序正式公布，代表當沖降稅確定可順利無縫接軌，不會衍生先徵稅、再退稅的問題。

「當沖降稅」措施主要是將當沖交易適用的證交稅率由千分之3減半至千分之1.5，最早自2017年4月28日實施，經過二度延長後，已於2024年底屆期，趕在2024年12月31日壓線三讀。

當時外界擔憂壓線三讀，法案生效太晚，是否會導致當沖降稅出現空窗期？財政部當時表示，將會加速處理，確保不影響納稅人權益、避免增加券商代徵成本。

當沖降稅措施確定無縫接軌

財政部指出，中央法規標準法明定自公布或發布日施行者，自公布或發布之日起算至第三日起發生效力，同時證交稅條例也規定，證交稅由代徵人於每次買賣交割當日，依照規定稅率代徵。

財政部昨日表示，當沖降稅延長修法昨日經總統修正公布，自2025年1月4日生效，由於此次修正延長當沖降稅措施適用期間，是銜接2024年12月31日，並未中斷，因此昨日起的當沖交易案件，代徵人（券商）在2025年1月6日（T+2日，原為1月4日，遇假日延至次一工作日）起，即可按照千分之1.5稅率代徵證交稅，無須先按千分之3稅率課徵再退還差額。

當沖降稅歷次延長，皆各有其政策目的，2017年時首度實施，主要是為了提升市場交易量能與流動性，第一次延長降稅是為了穩定交易動能與降低投資人臆測，第二次延長則為了促進證券市場長遠發展，而此次第三次延長則是為了滿足長短期投資人的需求，有利於資本市場發展、維持市場流動性。

根據金管會先前所提稅式支出報告，歷次當沖降稅以來，無論當沖占比、市場日均成交值皆成長，市場流動性明顯提升，帶動台股量能大幅成長，且2022年第二次延長降稅後至2023年底，股市日均成交值超過3,300億元，優於原本稅式支出評估。