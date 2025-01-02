快訊

與「百億賭王」林秉文同場歡唱？梁文傑還原現場：地點非酒店

助理費規定違憲？高院引賴清德立委時發言 逾2萬字指現有法制不明

財部：當沖降稅延長1月4日生效 無先徵後退問題

中央社／ 台北2日電
立法院會去年12月31日壓線三讀通過當沖降稅延長施行至116年底。圖／聯合報系資料照
立法院會去年12月31日壓線三讀通過當沖降稅延長施行至116年底。圖／聯合報系資料照

立法院會去年12月31日壓線三讀通過當沖降稅延長施行至116年底，財政部表示，此案今天經總統修正公布，並會自今年1月4日生效，早於今年首個交割日1月6日，券商即可依優惠稅率代徵證交稅，無先徵後退問題。

當沖稅率減半由千分之3降至千分之1.5，最早在民國106年4月28日實施，歷經2度延長，優惠在去年12月31日屆期。立法院會去年12月31日壓線完成三讀程序，修正通過證券交易稅條例，當沖稅率減半延長實施3年，至116年12月31日止。

財政部表示，此案今天經總統修正公布，並會自今年1月4日生效，鑑於這次修正延長當沖降稅措施適用期間，是銜接去年12月31日，並未中斷，因此今天起的當沖交易案件，代徵人於1月6日（今年首個交割日）起，即可依千分之1.5稅率代徵證交稅，無須先按千分之3稅率課徵、再退還差額，因此不影響股民權益，也不會增加代徵人券商的退稅成本。

證交稅

延伸閱讀

國防、TPASS及租補預算能跟地方要？財政部長這樣說

投資人新年禮物來了！總統公布當沖降稅延長

跨年大禮！立法院會三讀通過 當沖降稅延長至2027年底

當沖降稅延長 三讀卡關

相關新聞

財部：當沖降稅延長1月4日生效 無先徵後退問題

立法院會去年12月31日壓線三讀通過當沖降稅延長施行至116年底，財政部表示，此案今天經總統修正公布，並會自今年1月4日...

企業年終送禮前必知！國稅局：交際費超限恐遭補稅

年關將近，許多企業為拓展業務或維繫與客戶間的情誼，常會贊助客戶尾牙禮品或招待客戶。 南區國稅局提醒，這類公關交際性質的支...

春節9天連假準備出國？國稅局示警忘做一事恐限制出境

農曆春節9天連假即將到來，計畫出國旅遊的民眾請特別留意：若因欠繳稅款而被限制出境，務必要在行前繳清欠稅或提供足夠擔保，否...

離職付違約金 稅事兩樣態

國稅局表示，勞工支付違約金，依照性質大致可分為「違約賠償」、「不當得利返還」兩種，在稅務處理上各不相同。前者不可自所得中...

非自願賣屋 可享優稅

北區國稅局提醒，個人非自願離職出售持有期間在五年以下的房地，必須同時符合兩大前提，才能適用優惠稅率20％。第一，須在工作...

買賣農地免稅 四點不漏

新竹縣政府稅務局表示，民眾若買賣農地，須符合《農業發展條例》規定的四大要件，且取得後繼續作農業使用，才能免課土增稅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。