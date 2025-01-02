財部：當沖降稅延長1月4日生效 無先徵後退問題

立法院會去年12月31日壓線三讀通過當沖降稅延長施行至116年底，財政部表示，此案今天經總統修正公布，並會自今年1月4日生效，早於今年首個交割日1月6日，券商即可依優惠稅率代徵證交稅，無先徵後退問題。

當沖稅率減半由千分之3降至千分之1.5，最早在民國106年4月28日實施，歷經2度延長，優惠在去年12月31日屆期。立法院會去年12月31日壓線完成三讀程序，修正通過證券交易稅條例，當沖稅率減半延長實施3年，至116年12月31日止。

財政部表示，此案今天經總統修正公布，並會自今年1月4日生效，鑑於這次修正延長當沖降稅措施適用期間，是銜接去年12月31日，並未中斷，因此今天起的當沖交易案件，代徵人於1月6日（今年首個交割日）起，即可依千分之1.5稅率代徵證交稅，無須先按千分之3稅率課徵、再退還差額，因此不影響股民權益，也不會增加代徵人券商的退稅成本。