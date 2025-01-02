企業年終送禮前必知！國稅局：交際費超限恐遭補稅

年關將近，許多企業為拓展業務或維繫與客戶間的情誼，常會贊助客戶尾牙禮品或招待客戶。 南區國稅局提醒，這類公關交際性質的支出，在列報時，除了需證明與業務相關，並取得合法憑證，如發票或收據，還應注意法規所訂的限額規定。

國稅局說明，企業為獲取收益，難免會有交際、應酬、饋贈等行為，但為了維護商業交易的健全性，避免過度浪費，並確保稅負公平，《所得稅法》第37條及《營利事業所得稅查核準則》第80條對交際費支出設有最高限額，若企業當年度的交際費支出超過此限額，應在結算申報時依法調減，且不得將超額部分以其他費用名目列帳。

舉例而言，甲公司在2022年度營利事業所得稅結算申報時，因帳列交際費超過法定限額，因此將部分客戶餐敘或節日贈禮等支出轉列為其他費用，經國稅局查核後，已將這些支出重新歸類為交際費，並對超限部分進行剔除，要求補稅。

國稅局提醒，企業在列報交際費支出時，應嚴格遵守相關法令規定，以免因不符規定而遭剔除，導致補稅。