春節9天連假準備出國？國稅局示警忘做一事恐限制出境

農曆春節9天連假即將到來，計畫出國旅遊的民眾請特別留意：若因欠繳稅款而被限制出境，務必要在行前繳清欠稅或提供足夠擔保，否則可能影響行程。

南區國稅局指出，根據《稅捐稽徵法》第24條第3項規定，個人欠繳確定稅捐達新臺幣100萬元以上，或營利事業欠稅達200萬元以上者，稅捐機關可報請財政部限制其出境。此外，在行政救濟程序尚未終結前，若個人欠稅達150萬元以上，或營利事業欠稅達300萬元以上，也可能面臨同樣處置。

國稅局說明，若被限制出境，最快的解決方式是繳清全部欠稅或提供全額擔保，需要注意的是，僅繳納部分稅款或辦理分期繳納，未能繳清全數稅捐之前，限制出境的狀態依然無法解除。

國稅局呼籲，計畫出國的納稅義務人應及早檢視自身稅務狀況，若有欠稅，務必盡速處理或完成擔保手續，以免行程受阻、影響假期心情。