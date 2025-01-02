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買賣農地免稅 四點不漏

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

新竹縣政府稅務局表示，民眾若買賣農地，須符合《農業發展條例》規定的四大要件，且取得後繼續作農業使用，才能免課土增稅。

四大要件包括，第一，原為農業用地；第二，依法律變更為非農業用地；第三，都市計畫細部計畫尚未完成，未能准許依變更後計畫用途使用，或已發布細部計畫地區，都市計畫書規定應實施市地重劃或區段徵收，在公告實施市地重劃或區段徵收計畫前，未依變更後計畫用途申請建築使用；第四是確實作農業使用。

以新竹縣「視為農業用地」來說，目前多在竹科第三期預定地，雖已編定為「工業區」，但細部計畫未完成，未能依變更後計畫使用，所以在出售該類土地時若要申請「視為農業用地」不課徵土增稅，必須檢具農業使用證明書、土地加註都市計畫管制內容證明函，以及土地使用分區證明書等資料以供審查。

區段徵收 農業 都市計畫

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