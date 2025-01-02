吊牌車輛上路 連補帶罰

地方稅務局表示，民眾車輛若經交通裁決機關吊扣牌照、並已繳回牌照者，在執行吊扣期間免徵牌照稅；另外，報停、繳銷或註銷牌照期間若使用公共水陸道路經查獲，除補稅外，還可處以應納稅額兩倍以下罰鍰。

有民眾向稅務局詢問名下車輛已遭監理機關註銷牌照，為何仍收到牌照稅補稅及罰鍰繳款書？稅務局解釋，不管是報停、繳銷或註銷牌照，違規上路遭到查獲，除將要求補稅，也可處應納稅額兩倍以下罰鍰。

地方稅務局說明，若民眾車輛逾期未驗車經監理機關註銷牌照，使用牌照稅只繳納至註銷前一日，之後使用公共道路被查獲，依規定仍須補徵牌照稅並處以罰鍰，提醒民眾須按時間驗車。

另外有民眾因駕駛汽車超速，遭交通裁決機關吊扣牌照六個月，他在這段期間將汽車停在自家地下停車場，收到稅單時卻發現，這段不能使用車輛期間仍繼續被徵收牌照稅。車主若已繳納當年度牌照稅，可持交通裁決機關核發的汽車牌照吊扣執行單，向車籍所在地的稅捐稽徵機關申請退還吊扣期間的稅款。