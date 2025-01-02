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非自願賣屋 可享優稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

北區國稅局提醒，個人非自願離職出售持有期間在五年以下的房地，必須同時符合兩大前提，才能適用優惠稅率20％。第一，須在工作地點購屋設立戶籍並實際居住；第二，需因非自願離職或因職災終止勞動契約。

房地合一稅制下，若交易持有兩年內房地，稅率45%，逾兩年未超過五年，稅率為35%，超過五年以上才適用20%以下稅率。 不過為避免錯殺無辜，財政部針對非自願因素而須交易持有五年以下房地，符合一定條件，可免落入重稅範圍，仍以20%計算房地合一稅，其中包含調職、非自願離職。

非自願離職必須符合兩大要件。首先，賣方或其配偶必須在房地所在地辦理戶籍登記，並實際居住於該處，且該房地不得用於出租、營業或執行業務；第二，賣方需符合《就業保險法》規定的非自願離職條件，例如公司倒閉、關廠或縮編等情況，或因職業災害符合《職業災害勞工保護法》規定而終止勞動契約。

房地合一稅 離職

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