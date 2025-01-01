當沖降稅延長3年 立院三讀

當沖降稅優惠二○二四年底屆期，立法院會趕在年底最後一天，昨三讀通過攸關優惠措施延長的證交稅條例修正條文，確定延長優惠期限三年，至二○二七年底；為避免空窗期，財政部官員表示將縮短行政流程，避免投資人面臨先繳稅、再退稅的情況。

當沖降稅給予投資人現股當沖適用的證交稅率減半優惠，由千分之三降至千分之一點五，二○一七年實施以來歷經兩度延長，優惠在去年十二月卅一日屆期。立法院會昨三讀通過證券交易稅條例第二條之二、第十二條修正案，再將當沖稅率減半延長至二○二七年十二月卅一日止，同時刪除證券交易稅繳款書的送達規定，回歸行政程序法辦理。

官員說，今年台股第一個交易日是一月二日，當天的當沖交易案件是於一月六日（台股交割制度為Ｔ+２日，原為一月四日，但適逢周六，延至次一工作日）交割，修正草案在五日前經總統公布且生效，二日起的當沖交易案件即適用千分一點五的證交稅率，不會出現先依一般稅率千分之三課稅再退還差額的問題。