網路報稅 須核對「上傳」所得

財政部北區國稅局提醒，民眾使用網路申報綜所稅，務必先下載當年度所得資料，逐筆核對確認無誤後再上傳，未如實輸入完整所得致漏報，國稅局會依法開罰。

舉例來說，近日查獲納稅人小張，在申報2022年綜所稅時未如實申報營利及薪資所得，導致漏報，被國稅局要求補稅並處罰，小張辯稱自己是透過網際網路申報，認為不應受罰。

但是，國稅局經調查發現，小張雖在2023年5月申報期間使用網路申報，但既未透過系統下載所得資料，也未手動填入所得金額，造成上傳資料不完整，遺漏營利及薪資所得部分，因未確實核對所得資料與金額，導致漏報，國稅局仍會開罰。

國稅局提醒，網路申報方便快速，但納稅人仍須確保申報內容正確，務必先下載當年度所得資料，逐筆核對是否正確，再上傳申報。