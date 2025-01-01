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土地正義缺一角 國土法上路輸給政治攻防

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重購退稅 注意入籍時限

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

台南市財稅局提醒，民眾想適用土增稅重購退稅時要注意，若重購地完成過戶超過兩年後才遷入戶籍，將不符合重購退稅要件，無法退還已繳土增稅。

財稅局解釋，符合土增稅重購退稅的條件有三個，包括賣出原有自用住宅用地後兩年內，必須完成重購土地移轉登記；在重購土地完成移轉登記日起兩年內，土地所有權人需於該地設立戶籍；重購土地在此期間不得出租或營業。

舉例來說，王先生在2022年4月9日出售自用住宅用地，2023年5月26日另購土地，並在2024年6月16日完成移轉登記，如果王先生在2025年6月15日之前將戶籍遷入，且重購土地未作出租或營業用途，即可申請退還出售原有土地時已繳的土增稅。

另一案，陳先生在2022年2月20日完成重購房地的移轉登記，並在2023年6月3日出售原有自用住宅用地，但是直到2024年4月10日才將戶籍遷入重購地，已超過規定的兩年期限，因此不符合重購退稅條件，無法退還已繳土增稅。

土增稅 自用住宅

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